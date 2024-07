FIRENZE – “Forza, la Toscana è con voi!”. Pronti alla partenza, con la benedizione del presidente regionale Eugenio Giani, che stamani ha saluto gli atleti toscani al via alle Olimpiadi e alla Paralimpiadi.

“Ancora una volta la Toscana sarà ben rappresentata e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione. Come toscani, in quanto facenti parte a tutti gli effetti del movimento sportivo regionale, desidero considerare non solo gli atleti nati nella nostra terra, ma anche coloro che appartengono a società toscane o che hanno scelto di allenarsi nelle nostre strutture e con i nostri tecnici”, ha detto il governatore. I giochi olimpici si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto. Quelli paralimpici dal 28 agosto all’8 settembre.