FIRENZE – Nel 100esimo anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini, l’Orchestra da Camera Fiorentina rende omaggio al grande compositore con una serata dedicata alle sue più amate arie d’opera.

Appuntamento giovedì 18 luglio (ore 21) nel meraviglioso di Palazzo Medici Riccardi, a Firenze.

In programma, tra le altre, “Un bel di’ vedremo” e “Bimba dagli occhi pieni di malia” da “Madama Butterfly”, “Senza mamma” da “Suor Angelica”, “Tu che di gel sei cinta” e “Nessun dorma” da “Turandot”… Opere tra le più rappresentate al mondo, affidate alle voci del soprano Patrizia Cigna e del tenore Vladimir Reutov. Sul podio sale Giuseppe Lanzetta, direttore stabile fondatore dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Allieva di Jolanda Meneguzzer al Conservatorio Cherubini, Patrizia Cigna ha vinto concorsi internazionali e vanta concerti in tutto il mondo, oltre a numerose uscite discografiche. Già Anna in “Nabucco” e Micaela in “Carmen” con la regia di Zeffirelli, ha collaborato con direttori di fama internazionale quali Daniele Gatti, Paolo Olmi, Umberto Benedetti Michelangeli, Daniel Oren e Zubin Mehta.

Vladimir Reutov si è laureato presso l’Accademia d’Arte Drammatica di Mosca per poi perfezionarsi in Italia. Ha frequentato masterclass sotto la guida di Dolora Zajich, Raul Gimenez e Donata D’Annunzio Lombardi. Ha interpretato, tra gli altri, Gastone ne ”La Traviata” Flavio in “Norma”, Ismaele in “Nabucco”.

Programma completo sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it.