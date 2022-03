FIRENZE – Gli ospedali toscani riaprono le porte. Dal 10 marzo i visitatori, provvisti di green pass rafforzato, potranno di nuovo accedere ai reparti.

Stando alle disposizioni regionali i direttori sanitari avranno la facoltà di adottare “misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico”, garantendo l’accesso minimo giornaliero dei visitatori per un tempo non inferiore a 45 minuti. Rimangono ferme le raccomandazioni regionali per quanto riguarda il rispetto delle misure primarie di igiene e sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali, necessari a tutelare il paziente a seconda della sua casistica.