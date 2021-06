SIENA – Annullato il Palio di Siena del 16 agosto “in quanto non compatibile con l’emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore”.

E’ quanto sancito dalla delibera approvata oggi all’unanimità in consiglio comunale; il 31 maggio stessa sorte era stata deliberata per il Palio del 2 luglio.

“E’ una delibera molto dolorosa ma le condizioni sanitarie non ci danno certezza per il mese d’agosto” ha detto il sindaco Luigi De Mossi durante il suo intervento di presentazione della delibera. Anche nel 2020 le due carriere del Palio di Siena, la prima dedicata alla Madonna di Provenzano e la seconda a quella dell’Assunta, non sono state disputate a causa del Covid.

Per quest’anno resta in piedi l’ipotesi di un Palio straordinario tra settembre e ottobre ma ogni decisione sarà presa dall’amministrazione comunale sulla base dell’andamento epidemiologico.