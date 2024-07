SIENA – Sul verrocchio per il Palio di agosto potrebbe tornare Renato Bircolotti. Dipenderà da cosa deciderà la giunta, giovedì, ma i capitani delle 10 contrade che corrono, hanno dato questa indicazione.

Bircolotti ha fatto da mossiere nel luglio 2022, prima di essere sostituito da Bartolo Ambrosione. Una corsa particolare, con solo 6 cavalli al canape. Le scelte al tempo sollevarono alcune critiche e dirigenti e amministrazione decisero di ritornare sui propri passi chiamando Ambrosione. A sua volta, dopo quello che è accaduto nell’ultimo Palio, è stato contestato. Il suo operato è stato messo in dubbio anche dal sindaco Nicoletta Fabio. In ogni caso non si è reso disponibile a proseguire il suo percorso sul verrocchio. Da qui la necessità di orientarsi altrove.