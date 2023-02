FIRENZE – Primarie aperte del Pd del 26 febbraio, sono 698 i seggi in Toscana dove si vota per la scelta del nuovo segretario o segretaria nazionale e regionale.

Con il voto ai candidati si eleggono anche i 274 componenti dell’assemblea regionale e 43 toscani delegati per l’assemblea nazionale. Ai seggi saranno in servizio un totale di quasi 4mila volontari.

Si vota dalle 8 alle 20. Possono partecipare non solo gli iscritti, ma tutti coloro che sottoscrivano l’albo degli elettori del Pd. Basta presentarsi, con documento e tessera elettorale, nel seggio di residenza rintracciabile al link trovaseggio.primariepd2023.it. E’ richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative. Due le schede che l’elettore riceverà. Nella prima si sceglie il segretario o segretaria nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, con la seconda si decide tra Emiliano Fossi e Valentina Mercanti come segretario o segretaria regionale. Votano anche i minorenni da 16 anni in su, lavoratori e studenti fuori sede o stranieri residenti in Toscana, solo se preregistrati entro venerdì alle ore 12 attraverso questo link: primariepd2023.it. Già chiusi invece i termini per richiedere il voto online.