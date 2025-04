Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – In vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e del Primo Maggio, Anas (Gruppo FS Italiane) prevede un notevole aumento del traffico sulle principali strade toscane, con picchi significativi in particolare sulla SS223 “di Paganico” e sulla SS1 “Aurelia”.

Secondo le stime, il traffico inizierà a intensificarsi a partire dalla settimana pre-pasquale, con una crescita stimata di circa +6% nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 aprile.

Per la Festa della Liberazione, l’incremento atteso è del +7% tra giovedì 24 e venerdì 25 aprile, mentre nei giorni compresi tra lunedì 21 e venerdì 25 aprile, lungo gli itinerari di lunga percorrenza si prevede un aumento medio del +12%.

Tra le tratte più congestionate:

SS223 “di Paganico” : previsto un incremento del traffico fino al +24%.

: previsto un incremento del traffico fino al +24%. SS1 “Aurelia”: aumento significativo, in particolare nei tratti costieri.

Rimozione del semaforo sulla SS223

Per migliorare la viabilità in vista dell’esodo, entro giovedì 17 aprile sarà rimosso il semaforo attualmente attivo nel comune di Monticiano (GR), lungo la SS223 “di Paganico”.

Controllo e assistenza sulle strade h24

La sala operativa Anas monitorerà in tempo reale la viabilità su tutta la rete stradale di competenza, 24 ore su 24, grazie a un sistema di telecamere installate nei principali snodi e a bordo dei mezzi operativi. In caso di criticità, le squadre Anas di pronto intervento interverranno in coordinamento con le Forze dell’Ordine per garantire assistenza e sicurezza.

