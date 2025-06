Tempo lettura: < 1 minuto

AREZZO – Un preliminare d’acquisto da 8 milioni di euro per l’area dell’ex fabbrica Lebole, situata nella prima periferia di Arezzo.

E’ quanto firmato da Patrizio Bertelli, imprenditore aretino e cofondatore del gruppo Prada. Il perfezionamento dell’accordo è previsto entro luglio 2025.

L’area ospitava la storica fabbrica di abbigliamento Lebole, simbolo del made in Italy tra gli anni ’60 e ’80. Dismessa da anni, la zona è in stato di abbandono, ma rappresenta una significativa opportunità per la rigenerazione urbana di Arezzo.