RIMINI – Si è inaugurata oggi la 61esima edizione della TTG Travel Experience, manifestazione di punta in Italia per la promozione del turismo internazionale, con 2.700 espositori e oltre 1.000 buyer provenienti da 75 Paesi complessivi.

Una novità assoluta di questa edizione della TTG Travel Experience è il ‘Premio Borgo più Amato d’Italia’, il borgo con le migliori performance in termini di “sentiment” e popolarità tra i borghi Bandiera Arancione di Touring Club Italiano. Questa prima edizione il primo posto è andato a Peccioli, borgo d’arte in Toscana. Un bel risultato per il Comune pisano che qualche mese fa aveva vinto anche il titolo di “Borgo dei borghi”.

