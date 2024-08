PISA – Iniziano le prove scritte del concorso di ammissione per entrare alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, anche quest’anno in programma presso il polo didattico ‘Porta Nuova’ di Pisa: mercoledì 28 agosto alle ore 14,00 scatta la prima prova dell’area concorsuale di Ingegneria industriale e dell’Informazione. Seguono giovedì 29 agosto le prove scritte per Agraria e Biotecnologie Vegetali (ore 9,30) e per Medicina (ore 15) mentre lunedì 2 settembre è il turno della prima prova scritta per l’area di Scienze Sociali (ore 14).

Con il concorso torna anche l’iniziativa ‘Pisa accoglie il talento’, il programma di benvenuto alle candidate e ai candidati al loro primo incontro con la città di Pisa. La Scuola Sant’Anna offre a chi partecipa alle prove di ammissione il rimborso delle spese di viaggio tenuto conto delle fasce di reddito previste dal bando di concorso. A questo si aggiunge una serie di iniziative per rendere la permanenza a Pisa un’esperienza da ricordare: per le candidate e i candidati e anche per chi li accompagna sono previste agevolazioni per il soggiorno in strutture convenzionate oppure presso i collegi della Scuola e altre opportunità per conoscere meglio le ricchezze artistiche di Pisa.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

La Scuola Superiore Sant’Anna ha infatti rinnovato la collaborazione con il comune di Pisa e la cooperativa CoopCulture per camminare sulle mura urbane medievali che cingono il centro della città. Attraverso i voucher che saranno consegnati prima delle prove di concorso, le candidate, i candidati e i loro accompagnatori possono vedere dall’alto, da una prospettiva privilegiata, il caratteristico panorama pisano, ammirando non solo i celebri monumenti di Piazza dei Miracoli, ma scoprendo anche scorci nascosti, giardini fioriti e il patrimonio architettonico di una delle città più antiche d’Italia.

‘Pisa accoglie il talento’, giunto alla sesta edizione, vuole valorizzare la capacità di una città come Pisa dove all’alta qualità della vita si unisce un elevato livello nell’offerta formativa grazie alla presenza di tre istituzioni universitarie fra loro strettamente collegate come l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore. Le iniziative sono state pensate per far sentire ogni candidata e ogni candidato ospite atteso e benvenuto, e per contribuire ad ampliare il numero di studentesse e di studenti di talento che scelgono Pisa e il sistema universitario pisano per costruire il proprio futuro.

Le opportunità e le agevolazioni previste nel programma ‘Pisa accoglie il talento’ proseguono per l’intera durata del concorso di ammissione, da mercoledì 28 agosto fino alla fine delle prove orali, prevista per giovedì 19 settembre.