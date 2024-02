PISA – L’intervento per realizzare il nuovo terminal passeggeri dell’aeroporto di Pisa tra poche settimane entrerà nella fase operativa.

Due anni di lavoro per un investimento di 60 miliardi. Toscana Aeroporti ha già speso circa 5 milioni in opere propedeutiche e ora da Enac è arrivato il parere definitivo al progetto di ampliamento che consentirà allo scalo Galilei di accogliere fino a 8 milioni di viaggiatori l’anno. Va avanti poi l’ammodernamento del radar, che permetterà di gestire meglio il traffico aereo. Se il futuro si preannuncia in discesa, il presente comunque non è da scartare.

Toscana Aeroporti chiude il 2023 con un bilancio positivo. A Pisa hanno volato oltre 5 milioni di passeggeri, con un rialzo del 13,7% sul 2022. A ciò si aggiungono l’andamento dei movimenti dei voli totali (+5,9%) e del load factor (ovvero i posti occupati sugli aeromobili) pari all’86,3% (+4,7%). Netta crescita anche per Firenze, con oltre 3 milioni di passeggeri e un rialzo del 38,1%.