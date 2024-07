PISA – Torna dal 12 luglio alla fruizione pubblica, dopo 8 secoli di privatizzazione, il Bastione del Parlascio, nel cuore del centro storico di Pisa.

Dopo l’inaugurazione pubblica organizzata dal Comune, l’accesso al Bastione e da lì al camminamento in quota sulle mura medievali sarà gratuito per le giornate di domani e domenica. Il monumento, il cui recupero è costato 1,2 milioni di euro ed è stato realizzato grazie alla compartecipazione di Fondazione Pisa (900mila euro), entro fine anno ospiterà il museo multimediale sulla storia della città, oltre a costituire un ulteriore punto di salita al camminamento in quota delle Mura di Pisa.

“Restituiamo alla città – ha sottolineato il sindaco Michele Conti – un monumento bellissimo e di grande rilevanza per la storia di Pisa, fino a oggi rimasto quasi sconosciuto. Un tempo principale porta di accesso alla città all’interno del sistema fortificato costituito dalle mura difensive di Pisa, il Bastione torna oggi ad essere fruibile e visitabile, completando e arricchendo il percorso dei camminamenti in quota sulle mura”.

“L’impegno della Fondazione Pisa per il recupero delle mura – ha spiegato il presidente Stefano Del Corso – si è complessivamente attestato in poco più di 4 milioni di euro e siamo molto soddisfatti di avere contribuito a riportare a fruizione pubblica una struttura di pregio che da 800 anni era passata in mani privati ospitando prima una fabbrica di ghiaccio e poi, in epoca moderna, un’autofficina”.