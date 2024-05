PISA – Scorprire Pisa da 11 metri di altezza piace sempre di più ai turisti, italiani e stranieri. Sono in crescita, infatti, i numeri dei visitatori alle Mura di Pisa, il monumento che collega piazza Duomo ai Lungarni e che corre lungo 3 chilometri permettendo di godere della città da una diversa prospettiva. Nel 2023 il camminamento in quota è stato visitato da 124.826 persone, con un incremento del 24% rispetto al 2022 quando gli accessi furono 100.440.

«Le Mura si confermano punto di forza per il turismo interessato a tutta la nostra offerta – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -, infatti permettono di addentrarsi nella città e goderne il contesto da una prospettiva mozzafiato, fino ad arrivare ai lungarni, basti pensare che l’accesso di Torre di Legno è a due passi dal museo del San Matteo. Eventi programmati permettono ai pisani di viverle in tanti modi diversi e sono un monumento di grande attrazione come dimostrano i numeri degli accessi sempre in crescita. Inoltre, a partire dal 1 giugno, il tratto del Giardino Scotto, dopo il recente restauro, sarà visitabile tutti i sabati e domenica gratuitamente per consentire di scoprire anche questa parte di “Pisa oltre i miracoli”».

«Un ritorno ai numeri pre-Covid – spiega Raffaele Zortea, responsabile comunicazione ed eventi Mura di Pisa -, favorito anche da un fitto programma di eventi speciali che hanno animato il monumento: visite a tema naturalistico, danza in quota, passeggiate yoga, eventi cosplayer, visite in notturna, serate astronomiche, laboratori galileiani e per bambini, camminate di solidarietà e tanto altro per un totale di 70 eventi con 3.134 partecipanti, il doppio rispetto al 2022».

Il mese più gettonato si conferma aprile con 24.405 presenze, seguito da agosto (15.681) e maggio con 13.580, quest’ultimo è stato il mese con il maggior incremento (+98.4% rispetto al 2022), mentre il giorno record è stato il 9 aprile con 1.756 visitatori. Il 2023 è stato l’anno del ritorno definitivo alle aperture quotidiane, le Mura sono state presentate alle principali fiere turistiche nazionali e sono apparse su televisioni e giornali italiani e stranieri. Per dare un ulteriore supporto ai visitatori sono stati installati una serie di nuovi cartelloni informativi che raccontano la città e i panorami che si vedono dall’alto del camminamento, in aggiunta e collegati tramite QRcode all’app realizzata nel 2022 che l’anno scorso è stata scaricata 16.624 volte.

Nel 2024 la stagione è iniziata con una serie di novità come la visita teatrale ispirata a Galileo e prosegue con tantissimi appuntamenti come quelli previsti durante il Giugno Pisano: visite guidate con videoproiezioni, passeggiata yoga, visita a tema botanico, visita a tema manifestazioni storiche, visite bynight con la magia di piazza dei Miracoli sotto le stelle. Dal 1° giugno, inoltre, apre il tratto delle Mura del Giardino Scotto con orari 10-12 e 17-19 tutti i sabati e le domeniche con ingresso gratuito.