FIRENZE – Risorse in più per i territori monitorati dalla Fondazione CR Firenze. Nel quadriennio 2024-27 lo stanziamento sarà di 150 milioni, 37,5 all’anno.

In precedente la disponibilità era di 30 milioni. Gli obiettivi generali possono essere raggruppati in quattro missioni: la Fondazione per le persone, la Fondazione per lo sviluppo del territorio, La Fondazione per la cultura e la Fondazione per l’innovazione.