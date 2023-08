REGGIO EMILIA – Una maglia della Reggiana aspetta Manolo Portanova. Il calciatore del Genoa si trasferirà in prestito in Emilia.

Il passaggio è conseguente alla vittoria del ricorso contro il Comitato Etico del Coni avvenuta oggi. Il giocatore è stato condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo nel scorso dicembre. Nelle settimane passate una parte della tifoseria aveva contestato questa operazione e anche i sindacati avevano preso posizione in maniera negativa.