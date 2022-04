FIRENZE – Poste Italiane, assumerà 105 persone nel 2022 solo in Toscana. Di questi, 62 portalettere sono stati confermati a tempo indeterminato lo scorso 1 marzo, e andranno a sommarsi a 16 consulenti finanziari e 27 operatori di sportello che verranno assunti in regione nel corso dell’anno. In tutta Italia le assunzioni, nel prossimo triennio, saranno 25.000.

“Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia in tutto il Paese e in tutti i settori – ha fatto sapere Poste Italiane -, in Toscana nel biennio appena trascorso sono stati assunti 254 giovani: 71 nel 2020 e 183 nel 2021, fra addetti allo sportello, consulenti finanziari e portalettere. Numeri che sono destinati a crescere nel corso del prossimo triennio con l’obiettivo di garantire un servizio sempre migliore ai cittadini”.