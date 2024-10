PISA – Nell’anno delle Olimpiadi di Parigi è stato il canottaggio il protagonista della quinta edizione del premio nazionale al giornalismo sportivo della Città della Pisa che si è svolto questa mattina all’interno del Museo delle Navi Antiche.

Premi ai giornalisti A essere premiati due giornalisti. Per le sue cronache sui canali di Rai Sport è stato premiato Alessandro Pirozzi, che dalle Olimpiadi di Tokio commenta il canottaggio in tutte le gare internazionali. Nel corso della premiazione ha anche raccontato come, fortuitamente, a pochi giorni dalla partenza per il Giappone, gli venne chiesto di occuparsi di canottaggio e di seguire in diretta le cronache delle gare, senza mai averlo fatto prima. Riconoscimento anche per Simona Giuntini, giornalista di 50 Canale, un passato da sportiva di canottaggio e oggi speaker delle dirette della emittente pisane delle regate sull’Arno, compreso il Palio remiero di San Ranieri del 17 giugno e la regata delle antiche repubbliche marinare (Amalfi, Genova, Pisa e Venezia).

I premi sono andati anche all’eccellenza del canottaggio pisano in maglia azzurra, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, e dell’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, come le due portacolori della Canottieri Arno di Pisa Silvia Terrazzi e Matilde Orsetti, la prima sesta all’Olimpiade di Parigi con il primo storico otto femminile azzurro in gara ai Giochi, la seconda bronzo ai Mondiali Under 19 in Canada sempre sull’ammiraglia femminile. Tra gli atleti, premiato anche Leonardo Pioli (SC Pontedera), sesto in otto ai Mondiali Under 19 lo scorso anno, mentre i tecnici ad aver ricevuto un riconoscimento personale sono stati Nicola Iannucci, allenatore proprio di Terrazzi e Orsetti all’Arno Pisa, e Alessandro Simoncini, tecnico delle Fiamme Rosse. Premiate anche le società di Pisa e provincia per la loro attività, ovvero Arno Pisa con il presidente Davide Gherardi, VV.F Billi-Masi di Pisa con il presidente comandante Nicola Ciannelli rappresentato dal vicecomandante Giani, CUS Pisa con il presidente Giuliano Pizzanelli, Cavallini Calcinaia con il presidente Walter Pagni, Canottieri Pontedera con il presidente e allenatore Leonardo Pettinari, e Canottieri San Miniato con presidente e allenatore Enzo Ademollo. Un riconoscimento infine, nell’ambito del Premio che per il secondo anno consecutivo è inserito nella Settimana Europea dello Sport, è stato assegnato anche a David Filippi, patron del Cantiere Filippi.

Il premio, organizzato dal Comitato Le Piagge, con il patrocinio del Comune di Pisa, del Port Authority e dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, era dedicato alla memoria di Mauro Baccelli, canottiere pisano pluricampione mondiale assoluto Pesi Leggeri scomparso giovanissimo per un tragico incidente stradale.