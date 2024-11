FIRENZE – Forza Italia non molla la presa sul candidato da presentare alle elezioni regionali nel 2025. L’intenzione è di non abbandonarsi a un destino indirizzato verso Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia.

Quindi, la volontà del consigliere Marco Stella è di fare le primarie il 15 e 16 marzo. Proposta che prevede elezioni dalle 10:00 alle 18:00 con primarie aperte a tutti gli elettori, da svolgere in gazebo allestiti negli oltre 270 Comuni della Toscana, prevedendone almeno uno ogni 20.000 abitanti. Per candidarsi a governatore, servirebbero almeno 2.500 e non oltre 3.500 firme a sostegno. All’interno del regolamento per le primarie ideato da Forza Italia, è presente anche un facsimile di scheda con i nomi dei segretari dei quattro partiti che compongono la coalizione di centrodestra e che potrebbero essere i possibili candidati: lo stesso Stella per Forza Italia, Luca Baroncini per la Lega, Giorgio Silli per Noi Moderati e Alessandro Tomasi per Fratelli d’Italia.

“Noi lo ribadiamo da mesi e oggi – ha affermato il coordinatore di Forza Italia – portiamo ai nostri alleati una proposta articolata e complessa riguardo alle elezioni primarie in Toscana: noi siamo convinti che il candidato governatore del centrodestra lo debbano scegliere i toscani. Le primarie sono uno strumento che consente di allargare, di aprire, di guardare oltre i partiti tradizionali e che consente di coagulare intorno alle figure dei candidati governatori anche persone che magari potevano guardare con interesse al centrosinistra. Perché non dare agli elettori una possibilità diversa? Se vogliamo vincere, dobbiamo allargare il perimetro della coalizione. Noi siamo convinti, ad esempio, che per vincere in Toscana, occorra un moderato”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!