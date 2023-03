CERTALDO – Un pomeriggio dedicato a Dante Alighieri con la partecipazione speciale del regista Pupi Avati. È quello in programma per sabato 25 marzo al Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo (FI), in occasione di Dantedì, la Giornata nazionale istituita nel 2020 per rendere omaggio al padre della lingua italiana.

Il noto regista era già stato nella città valdelsana, nell’ambito del programma di iniziative “Incontra la Crusca”, nel 2018, anno in cui festeggiava i suoi 50 anni di carriera, e aveva presentato il suo progetto di racconto cinematografico dedicato a Dante attraverso gli occhi di Giovanni Boccaccio. L’opera prende spunto dal “Trattatello in Laude di Dante”, in cui Boccaccio ripercorre gli eventi della vicenda umana dell’autore della Divina Commedia, una storia molto complessa in un succedersi di luci e ombre destinati in gran parte a rimanere tali. Oggi, a distanza di qualche anno, quel progetto è diventato realtà sul grande schermo, con Alessandro Sperduti nelle vesti del sommo poeta ragazzo e Sergio Castellitto nel ruolo di Boccaccio.

“Ringrazio Pupi Avati per aver reso possibile questo incontro dedicato alla storia del cinema e della letteratura italiana – ha commentato il primo cittadino Giacomo Cucini -. Certaldo è un crocevia di cultura e conoscenza e grazie all’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio siamo felici di ospitare questa iniziativa”.

L’evento Il programma inizia alle 16 con i saluti istituzionali di Stefano Zamponi e Giovanna Frosini, rispettivamente ex presidente e presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, del sindaco Giacomo Cucini e dell’assessora alla Cultura Clara Conforti, di Adriano Rigoli (Associazione Nazionale Case delle Memoria) e Simona Dei (Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio).

A seguire il dialogo di Pupi Avati e Maurizio Fiorilla sul libro del regista L’alta fantasia (Solferino, 2021), con le letture di Benedetta Giuntini. Il romanzo è un racconto di avventure, uno sguardo partecipe e nuovo su Dante, la ricostruzione di un Medioevo vero, sporco, luminoso e umano: una prova d’artista intessuta di passione e di poesia. Il programma del pomeriggio termina alle 17:45 con la proiezione del film Dante di Pupi Avati (2022).

L’ingresso all’incontro è libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti. L’evento è stato realizzato dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, in collaborazione con il Comune di Certaldo, con il patrocinio della Regione Toscana e la partecipazione dell’Assocazione Case della memoria e dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio.