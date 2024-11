FIRENZE – La Toscana accoglie quattro nuovi ristoranti stellati. All’interno della Guida Michelin 2025 c’è gloria per il ristorante Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), per la Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), per il Saporium a Chiusdino (Siena) che vanta al suo interno uno chef under 30, e per la Locanda de’ Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara).

La regione con 44 ristoranti stellati in totale è al terzo posto, dopo Lombardia e Campania. Da segnalare l’exploit di Castelnuovo Berardenga, che ne ha 4. Per un Comune non capoluogo si tratta quasi di un record. Solo Taormina (Messina) ne ha di più con cinque.

