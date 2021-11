FIRENZE – La proposta che vorrebbe i sindaci delle grandi città tra i grandi elettori per eleggere il Presidente della Repubblica «ha senso perché in effetti, oltre ai parlamentari e ai consiglieri regionali, sarebbe opportuno che ci fosse almeno un sindaco per ogni regione perché i primi cittadini sono espressione diretta delle comunità locali».

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a ‘Studio24’ su Rainews24. «Del resto i sindaci – ha aggiunto – sono anche le figure istituzionali più bistrattate perché sono gli unici politici che non si possono candidare in Parlamento, mentre gli altri lo possono fare, sono gli unici che hanno un vincolo di mandato, non più di due mentre i consiglieri regionali, i parlamentari, i presidenti di Regione, perfino il presidente della Repubblica, non hanno vincoli di numeri di mandato, e quindi sarebbe un segnale da parte delle Regioni di attenzione proprio verso i primi cittadini».