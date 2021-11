FIRENZE – Dopo quasi tre anni di assenza dai palcoscenici fiorentini Lorenzo Baglioni torna nella sua città, con un nuovo spettacolo pieno di musica costruito insieme al suo pubblico. Questo è “Canzoni a teatro”, un travolgente concerto teatrale che debutterà in prima nazionale venerdì 19 novembre alle 21.00 al Teatro di Rifredi (via Vittorio Emanele II 303) e sarà in replica sabato 20 alle 21.00 e domenica 21 alle 16.30.

Il cantautore, autore, attore e presentatore celebre per le canzoni didattiche che lo hanno portato fino a Sanremo e con cui si è aggiudicato sul web più di 90 milioni di visualizzazioni, proporrà in 100 minuti di live show tutti i suoi successi più amati, da “Il Congiuntivo” a “L’arome Secco Sé”, selezionati sui social insieme ai suoi follower, appositamente riarrangiati per il teatro, oltre a un brano inedito (info e prenotazioni: 055/422.03.61 – www.toscanateatro.it).

Il concerto

In scaletta ci saranno 18 canzoni più i bis, tutte scelte tramite un sondaggio sui social perché “tornare a teatro è una festa in cui tutti devono sentirsi coinvolti”. In programma anche un brano nuovo di zecca, intitolato “Hashtag” che racconta le relazioni di coppia attraverso questo simbolo miracoloso, capace di riassumere le situazioni più complesse in un massimo di due parole. Insieme a Lorenzo sul palco una nuova band in formazione acustica, che presenta così: «Michele Baglioni, mio fratello e co-autore di ogni cosa che scrivo, dalle canzoni ai libri, che si esibirà al basso, armonica a bocca, ukulele e cori. Per me averlo in scena è sempre emozionante, sia perché l’intesa è massima, sia perché è bello sapere che le parole che canto sono state create insieme a colui che è a due metri alla mia destra. Sarà un bellissimo momento di condivisione. Alle tastiere e cori Damiano Sardi, che è il cantante più bravo che conosca, con un’esperienza a X-Factor di qualche anno fa e tanta tanta musica alle spalle. Infine Daniele Cianferoni – fratello gemello di Alessandro, con cui abbiamo fatto I racconti del Bar Sport, una produzione 2017 targata Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi con la regia di Angelo Savelli – che suonerà per la prima volta insieme a noi le percussioni. Daniele è il batterista degli Handlogic, realtà affermata della musica indie italiana».