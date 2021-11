FIRENZE – Gio Evan in concerto a Firenze. Lo scrittore, poeta e cantautore sarà venerdì 19 novembre sul palco del Tuscany Hall, nell’ambito del tour teatrale Abissale. Inizio ore 21. Restano validi i biglietti acquistati per lo spettacolo previsto lo scorso 30 agosto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale.

Il concerto

Quest’anno Gio Evan ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Arnica” a cui è seguita l’uscita per Polydor/Universal del nuovo album, “Mareducato”, che ha già superato i 18 milioni di ascolti, e del suo ultimo libro per Rizzoli, “Ci siamo fatti mare”. Artista eclettico e unico nel suo genere, Gio Evan ha saputo coinvolgere un pubblico trasversale grazie al quale ha raggiunto traguardi importanti: 200.000 libri venduti e 80 milioni di ascolti su Spotify, tantissimi concerti e ora un tour nei teatri che continua a crescere.