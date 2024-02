SIENA – La trasmissione Report e l’attualità del caso Moro rappresentano il filo conduttore di un incontro d’eccezione, organizzato dal movimento Per Siena, al Patronato Acli, per giovedì 15 febbraio (ore 17,30) al numero 2 della Lizza, a Siena.

Ci saranno Paolo Mondani, giornalista che si occupa delle inchieste di Report, Claudio Signorile e il tecnico balistico Paride Minervini, personaggi che, a vario titolo, si sono occupati di quella vicenda: Minervini, carabiniere ed ex ufficiale della Folgore, ha svolto le indagini balistiche a partire dal 2007, per la Commissione d’inchiesta Moro; Signorile, esponente di punta nel Partito socialista in quegli anni, ha raccontato proprio di recente a Minervini particolari inediti e di grande rilevanza su quanto accadde in quel novembre del 1978, ovvero la possibilità di un dialogo con le Brigate Rosse poi misteriosamente e repentinamente interrotto dall’uccisione dello statista democristiano.

L’iniziativa, moderata dal giornalista Michele Taddei, apre una riflessione e un approfondimento, utili a conoscere vicende presenti e passate.