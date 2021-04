FIRENZE – Riapre domenica 2 maggio il Giardino dell’Iris al piazzale Michelangelo. Per circa un mese, fino al prossimo 20 maggio, sarà possibile ammirare la fioritura primaverile delle migliaia di varietà presenti nel giardino.

Il giardino, gestito dalla Società Italiana dell’Iris, è aperto al pubblico per un mese all’anno tra aprile e maggio, proprio in occasione della fioritura primaverile dell’iris: quest’anno l’appuntamento è dal 2 al 20 maggio, dalle 10 alle 18 (con ultimo ingresso alle 17.30).

Assessore Del Re: «Un luogo che suscita sempre maggiore interesse tra esperti e visitatori»

«Una nuova fioritura primaverile visitabile al Giardino dell’Iris che riapre le porte ai cittadini – ha detto l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Cecilia Del Re -. Un luogo che suscita sempre maggiore interesse tra esperti e visitatori e che vedrà crescere i propri spazi aumentando la possibilità per tutti di godere della bellezza di questo giardino. Nelle scorse settimane abbiamo infatti riconosciuto l’interesse pubblico del progetto presentato dalla Società italiana dell’Iris di ampliamento degli spazi da dedicare alle coltivazioni e a nuovi percorsi per famiglie, agevolando l’accesso all’area verde anche da parte di visitatori con difficoltà motorie: un nuovo capitolo per questa realtà storica fiorentin». L’ingresso è libero; sono in programma visite guidate con un contributo di 5 euro a persona. Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anti contagio Covid 19.