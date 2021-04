SIENA – Silvio Berlusconi ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano difficilmente sarà presente domani in aula al Tribunale di Siena dove è imputato per corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby ter.

Sentenza o sesto rinvio?

Dopo il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento della scorsa settimana, il collegio presieduto dal giudice Ottavio Mosti potrebbe decidere di andare comunque a sentenza o di rinviarla per la sesta volta sulla base delle richieste dei legali difensori Federico Cecconi e Enrico De Martino. Nell’udienza scorsa il Pm Valentina Magnini, vista la volontà manifestata da Berlusconi di voler rilasciare dichiarazioni spontanee in aula, aveva chiesto accertamenti medici per capire i tempi dell’impedimento di partecipare all’udienza e il giudice aveva ‘concesso’ una settimana di tempo all’ex premier. Tra le ipotesi anche quella che la posizione del leader di Forza Italia possa essere stralciata da quella dell’altro imputato, il pianista di Arcore Danilo Mariani, come richiesto dai suoi avvocati difensori Salvatore Pino e Fanni Zoi.