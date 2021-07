VOLTERRA – “Confermo l’impegno preso dal presidente Eugenio Giani nei confronti dell’ospedale di Volterra. Stiamo cercando di velocizzare l’allocazione delle risorse per realizzare il ‘Progetto Volterra’ per un importo che vale 6 milioni di euro”.

Parola dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, presente al consiglio comunale aperto sul tema scottante della sanità a Volterra (Pisa), dove da mesi è in atto da un lato un processo di rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero, che ha portato alla firma di un protocollo fra Comune e Regione da un lato, e dall’altra parte, la soppressione della guardia cardiologica h24, sostituita dalla guardia anestesiologica e internistica. Motivo che ha scatenato le ire di comitati e opposizioni, che continuano a chiedere non solo il ripristino della guardia cardiologica di notte, ma anche l’avvio delle promesse fatte riguardo i posti letto di intensiva.

A detta di Bezzini, “Per Volterra vi sono servizi ampliati e già arrivati e altri che arriveranno in futuro. Dobbiamo costruire meccanismi incentivanti per la circolarità dei professionisti medici, così da creare attrattività per i medici in ospedali più periferici come Volterra”.