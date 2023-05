PORTOFERRAIO – Sanitari sotto sfratto. A denunciarlo la segreteria di Livorno del Nursind, che si sofferma sui disagi affrontati a Portoferraio dagli operatori.

“La maggior parte dei proprietari di case, infatti, a partire da maggio punta sugli affitti turistici e non ha remore a cacciare di casa gli infermieri e gli Oss che lavorano nel presidio elbano”, ha evidenziato Filomena Katia Albano, responsabile della segreteria.

“Come sindacato da mesi stiamo cercando di metterci in contatto col sindaco di Portoferraio nel tentativo di trovare una soluzione a questa disastrosa situazione ma il primo cittadino evidentemente si dimentica di essere autorità sanitaria responsabile della sicurezza dei cittadini, appare particolarmente disinteressato a questa situazione”, ha proseguito la sindacalista, che poi si è fatta portavoce del problema verso chi può intervenire: “Lanciamo un appello alle istituzioni politiche dell’isola e all’Asl Toscana Nord Ovest affinché si trovino soluzioni per garantire un alloggio agli infermieri e agli Oss e chiediamo un incontro urgente alla Regione perché siano attivate al più presto iniziative per garantire la sicurezza di chi abita o andrà a passare le vacanze sull’isola”.