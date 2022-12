FIRENZE – “Io non penso che ci sia questo rischio”, quello di una scissione, “perché penso che saremo tutti impegnati nella stessa direzione”. Così Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, nella sua tappa di Firenze del suo tour in Toscana. “Ci si può dividere – ha detto – sulla visione del futuro delle prospettive per questo nuovo Pd, ma rimanere senz’altro uniti nel fare crescere questa comunità”.

Schlein ha aperto alla possibilità di lavorare dopo le primarie insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella, col quale era stato ipotizzato un ticket per la segreteria, prima della scelta di appoggiare invece Stefano Bonaccini. “Assolutamente sì – ha spiegato – le ipotesi le ho viste anch’io sui giornali. Invece io ho scoperto in Dario Nardella un interlocutore molto prezioso: al di là delle scelte fatte, questo dialogo proseguirà. Ci siamo confrontati su cosa pensiamo che debba essere il nuovo Partito democratico, e siamo d’accordo su una cosa: cioè che bisogna tenere insieme questa grande comunità vitale, e riuscire anche poi però a dare un profilo chiaro a questo partito”.