FIRENZE – Seconda dose di vaccino ai turisti? Pe ril momento per la Toscana non è la priorità. Il governatore Eugenio Giani ha sottolineato l’importanza, ora, di pensare ai toscani.

«Noi abbiamo un sistema di vaccinazione che sta funzionando – sottolinea il governatore -, e quindi andiamo avanti con quello. Quando arriveranno i veri periodi estivi ci renderemo bene conto anche come aprirsi ad altre figure come i turisti che vengono in Toscana e hanno necessità di fare la seconda dose. Ne parleremo al momento giusto, sicuramente terremo un atteggiamento costruttivo con quello che ci verrà detto dal ministero ma io prima di tutto voglio vaccinare i toscani».

Flessibilità vaccinale da ponderare

«Non dobbiamo dimenticarci – ha aggiunto Giani – che noi in Toscana siamo una regione di 3.668.000 abitati, ma arrivano 50 milioni di turisti l’anno. In una regione come la Toscana questo sistema della flessibilità vaccinale dovrà essere ben ponderato e lo concorderemo con il generale Figliuolo».