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MONTESCUDAIO – Torna il Montescudaio Film Fest (MFF), giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Dal 10 al 12 luglio 2026, la splendida cornice di Piazzale del Poggiarello a Montescudaio (PI) ospiterà serate uniche che uniscono l’approfondimento culturale, la valorizzazione del talento femminile e la magia del cinema delle origini sonorizzato dal vivo.

Ospite d’onore della manifestazione sarà la pluripremiata regista e sceneggiatrice Susanna

Nicchiarelli, protagonista di un “Weekend d’autrice” che offrirà al pubblico un viaggio

profondo nel cinema d’autore. La manifestazione mantiene la sua formula distintiva e

vincente: conferenza iniziale con relatori d’eccezione, apericena con prodotti del territorio ed eccellenze enogastronomiche locali, seguite dalle proiezioni sotto le stelle. Necessaria la prenotazione alle serate, ai numeri: 348 4706748 o 340 7196393.

Venerdì 10 luglio – “Keaton Vs. Chaplin – Il comico si fa arte”

La serata inaugurale mette a confronto i linguaggi cinematografici di due maestri assoluti del Ventesimo secolo, accompagnati dalla musica jazz dal vivo, evidenziando le differenze tra le loro idee e opere. Alle ore 19.00 si terrà la conferenza di apertura, in cui Marco Frittelli (direttore artistico del MFF) e la musicista Gaia Schirò dialogheranno sul cinema di Chaplin e Keaton e sull’evoluzione della musica per il cinema muto. Alle ore 20.00 seguirà il concerto jazz del trio composto da Gaia Schirò (pianoforte/canto), Luca Pinelli (sassofono) e Leonardo Romeo Borghi (basso/contrabbasso).

Dopo, l’apericena delle ore 20.30 a cura di KOM – Kitchen on the move con eccellenze gastronomiche del territorio. Alle ore 21.30 sullo schermo ci sarà “THE VAGABOND” (USA, 1916; 26 min) di e con Charlie Chaplin, pietra miliare in cui il personaggio di Charlot unisce slapstick, romanticismo e dramma. Alle ore 22.15 verrà proiettato il cortometraggio d’animazione “ESCA VIVA” (ITA, 2012), scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli, che farà una breve presentazione. Alle 22.30, il capolavoro “SHERLOCK JR.” (USA, 1924) di e con Buster Keaton, un’opera straordinaria e innovativa sulla dimensione del sogno.

Sabato 11 luglio. Omaggio ad Agnès Varda

Come da tradizione del festival, nella prima serata a lei dedicata la regista ospite presenta

un film di riferimento per la sua visione artistica. L’appuntamento culturale inizierà alle ore

19.00 con l’esperta di cinema Francesca Mennella e la regista Susanna Nicchiarelli, che

dialogheranno sul tema della rassegna e sul cinema di Agnès Varda. Alle ore 20.30 si terrà

l’apericena a cura di Montescudaio Rosa con le eccellenze enogastronomiche del territorio.

A seguire, alle ore 21.30, verrà proiettato “CLEO DALLE 5 ALLE 7” (FRA, 1962) di Agnès

Varda, uno dei manifesti della Nouvelle Vague francese.

Domenica 12 Luglio. Weekend d’Autrice

Una visione politica del privato. Il cinema di Susanna Nicchiarelli. L’ultima serata della rassegna è interamente dedicata alla produzione artistica e letteraria della regista ospite. Si partirà alle ore 19.00 con l’incontro tra la filmmaker e visual artist Sara Sepulcri e la regista Susanna Nicchiarelli, spazio durante il quale verrà presentato anche “Paradise City” (Mondadori), il primo romanzo della regista. Dopo il consueto momento dell’apericena delle ore 20.30 firmato da Montescudaio Rosa, la manifestazione si chiuderà alle ore 21.30 con la proiezione di “MISS MARX” (ITA, 2020) diretto da Susanna Nicchiarelli, acclamato film incentrato sulla figura di Eleanor Marx e sul profondo legame tra la sua visione politica e la vita privata.

Il quaderno del MFF

La seconda edizione del Montescudaio Film Fest, dopo il successo riscosso al debutto nel

luglio 2025 e nella successiva sessione autunnale di novembre, si distingue per la scelta di

affidare il dibattito a relatrici e relatori di altissimo livello, capaci di offrire uno sguardo

profondo e accessibile capace di intercettare il pubblico di ogni generazione. Ai partecipanti verrà inoltre consegnato in omaggio il Quaderno del MFF, che raccoglie gli interventi degli autori e l’analisi critica dei film presentati nell’edizione 2025. La proposta di quest’anno intende valorizzare la cine-scrittura e la poetica attraverso i giganti della storia del cinema Chaplin e Keaton, approfondendo al contempo il lavoro di due autrici contemporanee: Agnès Varda, prima donna a cui è stato assegnato l’Oscar alla carriera, e Susanna Nicchiarelli.

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