SIENA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Siena lunedì 15 novembre per partecipare all’inaugurazione del 781esimo anno accademico dell’Università della città del Palio.

La cerimonia si svolgerà nella cripta della Basilica di San Francesco, recentemente restaurata e nuovamente dedicata alle attività universitarie. Sarà presente, come da tradizione, anche la comparsa storica dell’Ateneo, si spiega dalla stessa Università.

Rettore Frati: «Grande onore per me, per la comunità universitaria e per la città»

«La partecipazione del Presidente alla nostra cerimonia – commenta il rettore Francesco Frati – è un grande onore per me, per la comunità universitaria e per la città. Sono molto lieto della sua presenza all’apertura di quello che è l’ultimo anno accademico del mio mandato».

In occasione della cerimonia il rettore pronuncerà la sua relazione, seguito dagli interventi di Rosalia Selvaggi, presidente del Consiglio studentesco, in rappresentanza degli studenti, e della rappresentante del personale tecnico amministrativo Daniela Bellucci. Il professore onorario Roberto Venuti, già ordinario di letteratura tedesca, terrà la prolusione dal titolo ‘Il secolo di Kafka’. L’evento, a inviti, sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo www.youtube.com/user/unisiena.