SIENA – Blitz antidroga della Squadra Mobile nei boschi alle porte di Siena che ha portato all’arresto di un 23enne marocchino e al sequestro di eroina, cocaina e hashish.

L’operazione è scattata ieri pomeriggio in località Lecceto dove da tempo gli investigatori erano a conoscenza che all’interno della boscaglia si erano accampate alcune persone con provviste alimentari, batterie per le macchine e tutto il necessario per vivere fra la vegetazione dove spacciavano. Gli uomini della Squadra Mobile hanno sorpreso lo straniero con 40 dosi di eroina, 65 dosi di cocaina, ed un panetto di hashish di un etto. Nelle sue tasche è stato trovato anche denaro contante: 1700 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Il giovane aveva con sé anche due coltelli, uno dei quali a scatto ed un altro multiuso, utilizzati probabilmente per preparare le dosi dato che tracce di polvere bianca sono state infatti trovate sulla lama, per cui è stato anche denunciato anche per il reato di porto ingiustificato di armi da taglio. Si tratta del terzo arresto effettuato da agosto ad oggi dagli agenti nei confronti di altrettanti spacciatori accampati nelle zone boschive limitrofe alla città.