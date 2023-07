FIRENZE – La potenza è nulla senza controllo. Uno slogan indissolubile di una marca di pneumatici di qualche anno fa. Peccato che dalle ultime rilevazioni 18 veicoli su 100 hanno gomme non conformi.

I casi diventano 25 se si considera la mancata revisione. Sette veicoli su 100, poi, hanno gli pneumatici lisci, mentre su tre auto le gomme sono “danneggiate visibilmente”, e per otto non sono omogenee. Sono i risultati del progetto “Vacanze sicure” realizzato dalla Polizia stradale, Assogomma e Federpneus. La Polstrada ha effettuato 8865 controlli tra maggio e giugno 2023 nelle Marche, in Piemonte, in Valle D’Aosta, in Puglia, in Toscana e in Veneto. “Una combinazione tra diversi fattori come la scarsa manutenzione delle gomme, dei veicoli e la pessima condizione delle strade può portare all’incremento degli incidenti stradali con morti e feriti”, come è stato sottolineato durante la presentazione dei dati dal direttore di Assogomma, Fabio Bertolotti.

Secondo una proiezione, come spiegato dal direttore del servizio della Polizia stradale Filiberto Mastrapasqua, i dati dell’incidentalità relativi al 2023 sarebbero anche in aumento rispetto allo scorso anno.