SIENA – Siena Awards scalda i motori per dare ufficialmente avvio alle celebrazioni dedicate ai primi dieci anni.

Sarà infatti un’edizione ancora più straordinaria e ricca quella di Siena Awards 2024 che si aprirà da sabato 28 settembre con la grande cerimonia al Teatro dei Rinnovati e proseguirà fino al 24 novembre con sei mostre diffuse in tutta la città, la personale di Pedro Jarque Krebs nel centro storico di Sovicille e la partecipazione di grandi nomi della fotografia internazionale da Salwan Georges e Florian Ledoux a Dan Winters e Kathy Moran, fino a Jaime Rojo e Randy Olson.

Un’edizione record. Siena Awards nell’anno del suo decennale ha registrato il record di partecipazione con oltre 400mila foto inviate da 38.743 fotografi di 194 Paesi del mondo, di cui 44 africani, 40 asiatici, 47 europei, 29 del Nord e Centro America, 14 del Sud America e 20 da Asia del Sud e Oceania. “I dati dell’edizione 2024 – spiega Luca Venturi, ideatore e organizzatore del Siena International Photo Awards – testimoniano quanto negli anni il nostro Festival sia cresciuto a livello internazionale, confermandosi come uno degli eventi più importanti nel settore delle arti visive e della fotografia, grazie anche alla capacità attrattiva della città di Siena”.

“La ‘famiglia’ del Siena Awards cresce ogni anno di più – spiega ancora Venturi – e unisce persone e professionisti da tutto il mondo, abbattendo confini e differenze. Il Siena Awards non è solo un evento di fotografia, ma un simbolo di unione e collaborazione, un luogo dove le diversità culturali si incontrano e si arricchiscono a vicenda. La nostra visione di fare di Siena e dei suoi territori una delle capitali mondiali della fotografia è sempre più realtà permettendoci di continuare a guardare al futuro con la passione e determinazione, certi che insieme si possano raggiungere nuovi traguardi continuando a ispirare il mondo attraverso la magia della fotografia”.

“Si rinnova il legame con la città – dichiara il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – con Piazza del Campo cuore pulsante della manifestazione e un evento che per la prima volta coinvolgerà le Contrade. ‘Siena Awards’ si conferma un progetto vincente che da tanti anni sta portando nel mondo il nome della nostra città e come ho avuto modo di sottolineare durante la cerimonia del Mangia consegnato al fondatore Luca Venturi, sono sempre le buone idee a primeggiare. Il decennale è un traguardo importante, foriero di un nuovo slancio per questa manifestazione di livello mondiale che coinvolge ogni anno migliaia di partecipanti e porta a Siena i migliori professionisti dell’immagine. Non solo: ‘Siena Awards’ è condivisione culturale e conferma della vocazione internazionale della città”.

“Siamo davvero felici – afferma il sindaco di Sovicille, Giuseppe Gugliotti – di essere ancora co-protagonisti di questo grande evento culturale che è il Siena Awards: non una semplice mostra, né solamente un premio, ma una straordinaria occasione di incontro fra persone e culture diversa e un momento di consapevolezza collettiva, attraverso l’impatto forte e diretto delle immagini, di quello che si muove nel mondo. Siena, Sovicille, il territorio senese diventano sempre di più punto di riferimento della fotografia, ma anche luogo di attrazione e di accoglienza per quanti vogliano attraverso l’arte, insieme a noi, riprendere il filo del dialogo e della conoscenza profonda e fruttuosa dell’altro e dell’altrove”.

A tu per tu con i grandi fotografi internazionali. Si intitola ‘Sipa Talk’ la serie di incontri che si svolgeranno venerdì 27 settembre al Teatro dei Rinnovati di Siena con alcuni dei fotografi più importanti del panorama internazionale che offriranno un’occasione unica per esplorare le loro retrospettive più significative e i loro reportage più recenti. Saranno presentate storie e immagini pubblicate su alcune delle principali testate mondiali, tra cui National Geographic, The Washington Post, Stern, Geo e The New York Times. I posti sono limitati. Per partecipare è necessario iscriversi on line al sito https://festival.sienawards.com/it/sipa-talks-it/ e presentarsi all’entrata del teatro almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio di ciascun speech. Dalle ore 15 alle ore 15.50 sarà proiettato il documentario della serie Humus – Where Talent Germinates con un’intervista al fotografo belga Alain Schroeder, tre volte vincitore del World Press Photo. Alle ore 15.50 sarà la volta dell’incontro dal titolo “Il fotogiornalismo in un mondo di crisi” con Michael Robinson Chavez, Serhii Korovayny, Salwan Georges e Carolyn Van Houten moderata da Adrees Latif, mentre alle ore 16.40 Florian Ledoux parlerà della sua vita all’Artico, a stretto contatto con gli orsi polari. Alle ore 17.30 sarà la volta del fotografo spagnolo Jaime Rojo che spiegherà la migrazione delle farfalle monarca e le minacce ambientali che affrontano. A seguire il documentario su Dan Winters e l’incontro tra Dan Winters e Kathy Moran.

Le novità della cerimonia 2024. Sabato 28 settembre dalle ore 15 in Piazza del Campo sarà allestito un lungo Gold Carpet che accompagnerà tutti i partecipanti alla cerimonia di premiazione fino al palco del Teatro dei Rinnovati per dare avvio alle ore 16.30 all’evento. Fotografi professionisti, dilettanti e amatori sfileranno lungo questo suggestivo percorso, regalando tutti i protagonisti un ricordo indelebile del decennale del Siena Awards. A margine del Gold Carpet si svolgerà un evento inedito che vedrà la partecipazione delle 17 Contrade di Siena e che sarà annunciato nei prossimi giorni. Nel corso della cerimonia si susseguiranno sul palco i fotografi delle dieci edizioni precedenti che consegneranno i riconoscimenti ai primi classificati di ciascuna categoria. Alla fine della kermesse sarà decretato il vincitore assoluto del Siena International Photo Awards, a cui andrà il Pangea Prize 2024. Oltre al Siena Awards saranno annunciati i vincitori di Drone Photo Awards e Creative Photo Awards partendo dalle nomination selezionate fra migliaia di scatti arrivati da tutto il mondo e pubblicati su www.sienawards.com. Saranno presenti anche alcuni dei componenti della giuria internazionale, dove figurano firme di National Geographic e fotografi di fama mondiale come l’americana Melissa Farlow; il polacco Tomasz Tomaszewski e il francese Pascal Maitre.

Siena International Awards, a Siena un mese in mostra tra personali e collettive. Fino al 24 novembre sarà possibile visitare con un biglietto unico otto mostre allestite, come ogni anno, all’interno di location straordinarie. Gli spazi dell’Accademia dei Fisiocritici ospiteranno la personale di Jaime Rojo “Saving the Monarchs” dedicata alla spettacolare migrazione delle farfalle Monarca e ai pericoli di estinzione, aumentati vertiginosamente negli ultimi trent’anni. L’Accademia dei Rozzi accoglierà la mostra ‘Piatsaw’ e gli scatti di Nicola “Ókin” Frioli, fotografo italiano indipendente che negli ultimi venti anni ha lavorato su tematiche legate a diritti umani e ambientali. L’esposizione racconterà, in particolare, la tenace resistenza delle popolazioni indigene della foresta amazzonica ecuadoriana per proteggere le loro terre ancestrali dal devastante impatto dell’estrazione mineraria e petrolifera, dalle conseguenze del cambiamento climatico e dalla minaccia legata a rifiuti tossici e contaminazione da mercurio.

Nell’Area Verde Camollia 85 sarà allestita la mostra di Cyrille Parry: ‘Re-Enchant The World’, un progetto fotografico pensato per riscoprire l’incanto del mondo, attraverso tecniche di post-elaborazione usate per ottenere un effetto pittorico. L’edizione 2024 del Siena Awards sarà completata dall’esposizione di scatti e dai video giunti da tutto il mondo per partecipare ai tre premi fotografici: i vincitori del Siena International Photo Awards saranno esposti nell’ex Distilleria Lo Stellino; il Museo di Storia Naturale ospiterà le immagini del Drone Photo Awards dedicato alla fotografia aerea, mentre nel Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”, nuova location del Siena Awards 2024, troveranno posto i vincitori del Creative Photo Awards, dedicato all’approccio innovativo alla fotografia. Le mostre sono visitabili con un biglietto unico di 15 euro il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 con ultimo accesso entro le ore 18.45.

Le mostre allestite a Sovicille con Steve Schapiro. Per il terzo anno consecutivo le vie del centro storico di Sovicille si trasformeranno in un palcoscenico di arte fotografica all’aperto con ‘Sovicille Creative’, che vedrà protagoniste le opere di fotografi di fama internazionale su porte e finestre tamponate di abitazioni, palazzi ed edifici storici. Sempre a Sovicille si terrà una delle mostre più importanti del Siena Awards: la retrospettiva dedicata a Steve Schapiro, scomparso nel 2022 e noto per le sue iconiche immagini dedicate a momenti cruciali della storia americana degli anni ’60 e ’70.

La retrospettiva, intitolata American Edge, è la mostra antologica più vasta organizzata in Italia con i suoi scatti e rappresenta un’esperienza immersiva in istanti cruciali che hanno definito un’epoca e segnato la storia mondiale. L’esposizione allestita a Sovicille, nel Centro Culturale ‘La Tinaia’, accoglierà scatti dedicati a figure politiche di spessore come Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr., il dietro le quinte dei film più iconici di Hollywood, tra cui Il Padrino e Taxi Driver, ma anche immagini che vedono protagonisti artisti di livello mondiale, quali David Bowie, Andy Warhol e Barbra Streisand. Un vero e proprio omaggio a un fotografo che ha scoperto la sua passione a 9 anni e l’ha portata avanti ispirato prima dal lavoro di Henri Cartier-Bresson e poi istruito dal fotogiornalista W. Eugene Smith per sviluppare quello che è diventato l’approccio caratteristico di Steve Schapiro e il suo modo di raccontare la storia sociale e culturale americana.

Il tour esperienziale. I grandi appassionati di fotografia, inoltre, potranno vivere un’esperienza unica e irripetibile con un tour di 4 giorni che prenderà il via mercoledì 25 settembre e toccherà, fino a sabato 28 settembre, i luoghi più belli del territorio senese. L’iniziativa vedrà la partecipazione di alcuni fotografi internazionali e degli autori delle mostre personali del Siena Awards. Maggiori informazioni sul tour esperienziale sono disponibili sul sito del Siena Awards.

Info e social. Tutte le mostre del Siena Awards saranno aperte dal 28 settembre al 24 novembre con i seguenti orari: venerdì̀, dalle ore 15 alle 19; sabato, domenica e festivi, dalle ore 10 alle 19. Il festival Siena Awards è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel con la collaborazione del Comune di Siena e del Comune di Sovicille e il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Università̀ degli Studi di Siena, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Il festival vede fra i main partner Carrefour-Market, Etruria Retail, Banca Mediolanum e Gabetti Lab e fra i partner Estra SpA, Iren SpA, Sienambiente, Safety&Privacy, Terrecablate; Rete IVO; Rotary Siena e Confesercenti. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.sienawards.com e seguire il festival sui canali social: Facebook, sienawards; Instagram, @sienawards; Twitter, Siena Awards e YouTube Siena Awards.