SIENA – Siena vola sempre più in alto e mette ‘in mostra’ il suo volto più bello con il video “The World of Imagination 2021” realizzato dal Siena Awards, festival della fotografia e delle arti visive in corso fino al 5 dicembre, per rendere omaggio alla sua città e guardare oltre la pandemia.

Il video propone un viaggio virtuale lungo poco più di due minuti con immagini uniche ed emozionanti che catturano scorci e luoghi della città di Siena e del borgo di Sovicille visti dall’alto, oltre a particolari delle 8 mostre del Siena Awards allestite in differenti location: dal Museo di Storia Naturale di Siena “Accademia dei Fisiocritici” all’ex distilleria dello Stellino fino al centro di Siena e Sovicille. Il video è stato realizzato dal fotografo Mauro Pagliai, fra i partecipanti e i collaboratori del festival internazionale di fotografia fin dalla prima edizione, che ha catturato con il suo drone immagini capaci di emozionare chi le osserva e di viaggiare con l’immaginazione. Sua anche la firma del video realizzato per il Siena Awards 2020, che mostrò una città inedita in pieno lockdown.

Sguardo al futuro con fiducia e con la forza dell’immaginazione

«Con questo video – afferma Luca Venturi, direttore artistico del Siena Awards – abbiamo voluto rendere ancora una volta omaggio alla città di Siena e al territorio che ospita il festival. Vogliamo e dobbiamo pensare in grande, guardando oltre la pandemia, e possiamo farlo grazie al potere della fotografia e dell’immaginazione che viaggia con il drone utilizzato ancora da Mauro Pagliai dopo il suggestivo video dello scorso anno dedicato a Siena in pieno lockdown».