SIENA – Chiusi i conti con il passato, per liste civiche e centrodestra si apre una fase nuova in vista delle elezioni amministrative di Siena.

E breve allo stesso tempo, perché l’intenzione di chi ieri pomeriggio si è seduto al tavolo all’interno di Palazzo Patrizi, è di trovare un candidato nel giro di un mese. Oggi, rispetto a qualche giorno fa, sembra meno probabile ripetere l’operazione che portò i partiti a compattarsi su Luigi De Mossi. L’attuale sindaco, che ieri ha sbloccato la situazione ribadendo la volontà di non ripresentarsi, era già in campo e alle forze politiche venne naturale salire sul carro.

Questa volta, dovendo difendere il risultato del 2018, si andrà con un percorso quantomeno condiviso, dove la politica dovrebbe essere destinata ad avere l’ultima parola. Il profilo sarà comunque civico, anche per non creare attriti tra i partiti. Uno scenario del genere renderebbe più complicato convergere su Emanuele Montomoli. Un nome che troverebbe una parte di consensi, ma non la piena condivisione.

Servirà almeno un’altra settimana per assestare l’interlocuzione avuta ieri. I civici si rivedranno subito dopo Natale. I partiti faranno lo stesso, anche se non hanno identificato una data. Poi si andrà dritti al punto. E scritto questo capitolo, allora la campagna elettorale prenderà vita.