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SIENA – Torna ‘Sboccia l’estate’, il cartellone 2026 degli appuntamenti dei prossimi mesi dei Teatri di Siena.

Un’articolate programmazione, direzione artistica Vincenzo Bocciarelli che, dal 21 giugno all’11 settembre, porterà spettacoli, concerti e appuntamenti culturali. Sarà un percorso itinerante che attraversa piazze, strade e ambienti della città. Per i più piccoli, Siena accoglie la rassegna dei burattini di Italo Pecoretti.

«’Sboccia l’estate’ – ha sottolineato il sindaco Nicoletta Fabio alla presentazione nello scenario delle Fonti di Pescaia – è una rassegna, negli anni cresciuta e consolidata. Unisce in dialogo linguaggi diversi, dal teatro alla musica fino alla danza, portandoli nei luoghi più significativi del nostro centro storico e non solo. Ideale la presentazione alle Fonti di Pescaia, spazio di grande valore paesaggistico e identitario che, grazie anche a recenti interventi di valorizzazione, si conferma come un teatro naturale, a disposizione della città e delle sue iniziative culturali».

Una stagione ispirata dall’occhio

«Metafora di uno sguardo curioso e aperto – ha spiegato Vincenzo Bocciarelli -, capace di cogliere dettagli, emozioni e prospettive: la consapevolezza che sviluppa il teatro urbano, con l’invito a vivere la città in armonia. ‘Sboccia l’Estate’ nasce da questa tensione. La volontà di valorizzare Siena come un organismo dove il teatro non è confinato in un luogo ma si diffonde nelle strade, nelle piazze, nei luoghi. Lo spettatore diventa parte attiva di uno sguardo collettivo che sviluppa nuovi significati».

Una presentazione importante animata, con il sindaco Fabio e il direttore artistico Bocciarelli, dal dirigente direzione Cultura e Turismo del Comune Roberto Barbetti. Insieme a loro, alcuni artisti. La rassegna alza il sipario domenica 21 giugno. Nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, la Corale Marietta Piccolomini introdurrà la serata. Seguirà alle 21.15, al Teatro dei Rinnovati, lo spettacolo teatrale ‘Il flauto magico’.

Gli appuntamenti

Il programma proseguirà in piazza San Francescoi: martedì 23 giugno ‘Fratello Sole, Sorella Luna’, omaggio a San Francesco, nell’ottavo centenario dalla morte, altra ispirazione di questo Festival. Si continua mercoledì 24 giugno ‘Avec le Temps Dalida’ e, 25 giugno, ‘Jannacci e dintorni’.

Cuore della rassegna sarà Piazza del Campo che, dal 18 al 23 luglio, ospiterà grandi eventi. Con la Fondazione Accademia Musicale Chigiana, sabato 18 luglio il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Stefano Bollani; 19 luglio quello dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti.

Il cartellone continua martedì 21 luglio lo spettacolo ‘Sogno di una notte di mezza estate’, 22 luglio il musical ‘The Queen of Rock – Tina Turner Il Musical’, 23 luglio la serie ‘Tranescape – Omaggio a John Coltrane’.

’Sboccia l’estate’ si sposterà in Piazza Jacopo della Quercia e alle Fonti di Pescaia. Si concluderà al Teatro dei Rozzi con due spettacoli. Martedì 8 settembre ‘Made in Italy’ con Barbara De Rossi e venerdì 11 settembre ‘Elena” di Euripide’.

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