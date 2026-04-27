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Vietato l’uso di acqua dai pozzi privati per presenza di cromo esavalente. Il sindaco di Crespina Lorenzana (Pisa) David Bacci ha emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua dai pozzi privati ad uso domestico in località Ceppaiano.

“Un fenomeno che probabilmente è riconducibile al fenomeno del Keu”, si legge in una nota del Comune. “Questo riscontro, probabilmente riconducibile al fenomeno del Keu, conferma l’efficacia del sistema di monitoraggio attivato”.

I tecnici Arpat del distaccamento di Pisa stanno svolgendo accertamenti sull’acqua dei pozzi interessati. Ieri, insieme al Sindaco, sopralluogo anche dell’assessore all’ambiente David Barontini.

La Regione, insieme ad Arpat, “seguirà con estrema attenzione l’evolversi degli approfondimenti e, qualora confermino la contaminazione dell’acqua dei pozzi, saranno individuati gli interventi più adeguati da mettere in atto. La priorità resta la tutela della salute pubblica”, conclude Barontini.

“Qualora gli esiti degli approfondimenti dovessero confermare la presenza di contaminazione, saranno individuati, in maniera condivisa, gli interventi più adeguati, fino probabilmente ad arrivare agli eventuali interventi di bonifica”.

Sulla vicenda Keu, il Comune ricorda che “si è costituito parte civile e ha mantenuto alta l’attenzione sia sul piano legale che su quello della sicurezza del territorio. Il sindaco ha già attivato la convocazione di una Conferenza dei servizi con Arpat, Acque e Usl. In quella sede verranno definite le procedure per le attività di verifica e monitoraggio, prevedendo anche la realizzazione di ulteriori pozzi piezometrici per mappare con precisione l’estensione della contaminazione della falda”.

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