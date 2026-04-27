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Energia solare o eolica prodotta nel deserto nord africano e trasportata via mare nella rete elettrica italiana ed europea. È questo in estrema sintesi il progetto denominato “TI-Link” (Tunisia-Italia Link) che vuole costruire una infrastruttura che collega il paese nordafricano all’Italia, approdando in Toscana.

Un progetto che mira a ridurre la sudditanza dei combustibili fossili nella produzione di energia elettrica nel nostro Paese.

È la una proposta della società Zhero che intende stendere un cavo sottomarino ad alta tensione, lungo centinaia di chilometri (oltre 700 km), progettato per trasportare energia pulita, prodotta da fonti rinnovabili, solare ed eolico, prodotta in Tunisia e immessa nella rete elettrica italiana. Il progetto prevede che l’approdo dal mare sia nel golfo di Follonica, più precisamente alla stazione elettrica di Suvereto di proprietà Terna.0

Si tratta di un investimento che si aggira sui 5/7 miliardi di euro che mira a trasportare, attraverso la Toscana portando qualcosa di simile a 1 miliardo di kilowattora di elettricità verde all’anno, il fabbisogno di circa 4 milioni di famiglie. Secondo i progettisti l’impianto potrebbe entrare in attività nel 2032. In Italia, il progetto è incluso nel Piano Mattei e nel Piano di sviluppo 2025 di Terna.

Per presentare il progetto alla cittadinanza sono state avviate una serie di assemblee pubbliche, la prossima è in programma mercoledì 29 aprile a Follonica. Altre si sono già tenute a Castagneto Carducci, Campiglia Marittima e Piombino. Altri incontri a San Vincenzo e Suvereto. L’obiettivo è far partecipare i cittadini alla scelta e coinvolgerli nel progetto. I sindaci dei Comuni coinvolti sottolineano che “la scelta deve avvenire nel pieno rispetto delle comunità locali, dei territori e della tutela del paesaggio”. L’incontro a Follonica è previsto al Casello idraulico di via Roma.

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