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Si chiude con un licenziamento e un amore mai sbocciato il rapporto tra il teatro La Fenice di Venezia e il maestro lucchese Beatrice Venezi.

La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha infatti deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra in seguito a un’intervista rilasciata dalla Venezi al giornale argentino La Nacion.

Una nota ufficiale firmata dal sovrintendente, Nicola Colabianchi, sancisce così la rottura definitiva dopo mesi di tensioni, con gli orchestrali e il pubblico del celebre teatro veneziano.

Nel gennaio scorso Beatrice Venezi aveva diretto a Pisa la “Carmen” al Teatro Verdi. In quell’occasione aveva detto di non voler entrare nel merito delle polemiche alla sua nomina e aveva promesso di parlare «a tempo debito. Dico solo che partita finisce quando arbitro fischia». A questo punto, sembra proprio che la partita sia finita.

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