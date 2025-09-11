Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Partite a Pontedera le operazioni di bonifica dell’impianto contaminato dai rifiuti Keu, una discarica abusiva che per anni ha rappresentato un grave rischio ambientale.

L’intervento, finanziato interamente con quasi 15 milioni di euro dalla Regione Toscana, prevede la completa rimozione dei materiali depositati in modo incontrollato nell’area destinata originariamente alla lavorazione dei rifiuti.

Il presidente regionale Eugenio Giani e l’assessora all’ambiente Monia Nonni hanno evidenziato come questa iniziativa rappresenti una risposta concreta della Toscana alla piaga legata al traffico illecito di rifiuti, definendola «un atto dovuto per risanare l’ambiente e un segnale forte di lotta all’inquinamento». L’affidamento dei lavori è stato deciso dopo una gara pubblica che ha visto la partecipazione di operatori qualificati a livello nazionale.

L’intervento segna un passo importante per restituire sicurezza e tutela ambientale a un territorio colpito dall’illegalità e dall’inquinamento, con l’obiettivo di evitare il rilascio di sostanze pericolose nell’ecosistema locale.