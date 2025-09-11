Tempo lettura: < 1 minuto

EMPOLI – Una donna italiana di 44 anni ha accoltellato il compagno convivente di 53 anni con un grosso coltello da cucina dalla lama di 30 centimetri.

I residenti, allarmati dalle grida provenienti dall’abitazione, hanno chiamato più volte i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente e hanno arrestato la donna in flagranza di reato, sequestrando l’arma.

L’uomo è stato soccorso al pronto soccorso di Empoli, dove i medici gli hanno medicato profonde ferite da difesa su entrambe le braccia, applicando numerosi punti di sutura. Nonostante la gravità, non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da motivi di gelosia, come riferito dalla vittima.

Non risultano denunce pregresse per maltrattamenti tra i due. La Procura ha disposto il trasferimento della donna al carcere di Sollicciano a Firenze. Nei giorni successivi, il giudice ha convalidato l’arresto, confermando l’ipotesi di tentato omicidio. Sarà ora la donna a dover fornire spiegazioni dettagliate durante il processo.