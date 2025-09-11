FIRENZE – Il governo ha stanziato un ulteriore finanziamento di 131 milioni e 400 mila euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che dal 2 novembre 2023 hanno colpito le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, e dal 29 ottobre 2023 le province di Massa-Carrara e Lucca.
Su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, è stata decisa questa integrazione al Fondo per le emergenze nazionali.
«La somma — sottolinea Musumeci — si aggiunge ai precedenti 122 milioni e 200 mila ed è destinata all’avvio degli interventi più urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo».
Con questo nuovo stanziamento, il totale delle risorse destinate alla Regione Toscana raggiunge i 253 milioni e 600 mila euro.