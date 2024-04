SIENA – In viale Toselli inizia l’era di Beko Europe. La realtà industriale nata dalla partnership tra Arcelik e Whirlpool.

L’ingresso dei turchi, al 75%, è atteso come una svolta per il sito che da più di un anno sta attraversando una crisi profonda. Da mesi i 300 lavoratori sono in cassa integrazione per 8-10 giorni al mese e gli ordinativi sono in netto calo. Come hanno spiegato dalla Uilm, “il piano industriale è atteso entro tre mesi, prima ci dovrebbe essere un incontro al ministero come richiesto dai sindacati. E’ necessario aumentare gli ordini e incrementare la produzione, andando anche oltre i congelatori”.

Stamani due rappresentanti di Arcelik hanno incontrato i dipendenti, mentre già in settimana erano iniziato l’inventario.