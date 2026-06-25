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SIENA – La polizia ha smantellato un’organizzazione dedita a truffe nel settore del noleggio a lungo termine di auto di lusso.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano, si è conclusa con la notifica della chiusura delle indagini preliminari nei confronti di 41 persone — 37 uomini e 4 donne, di età compresa tra 32 e 73 anni — indagate a vario titolo per associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato.

L’indagine

L’attività investigativa è partita da una denuncia per appropriazione indebita presentata nel febbraio 2022 da una società di leasing alla Sezione Polizia Stradale della Spezia. Gli investigatori, sfruttando le competenze tecniche del settore automobilistico, hanno ricostruito un sistema fraudolento ben organizzato e ramificato, con base operativa soprattutto in Campania e Toscana e collegamenti all’estero.

A condurre l’operazione congiuntamente la Squadra Mobile di Siena e le polizie stradali di La Spezia e Siena. Secondo gli inquirenti, il gruppo era strutturato con ruoli distinti e complementari. Alcuni procuravano documenti falsi, altri reperivano prestanome, altri ancora curavano il trasferimento e l’occultamento dei veicoli.

Modalità della frode

Acquisizione delle auto: i mezzi di fascia alta venivano ottenuti tramite contratti di noleggio a lungo termine stipulati con documentazione fiscale, bancaria e reddituale falsa o contraffatta.

Sottrazione al circuito legale. Una volta in possesso delle vetture, gli indagati presentavano denunce false di smarrimento delle chiavi o di furto, alteravano gli elementi identificativi dei veicoli, applicavano targhe straniere e trasferivano i mezzi all’estero per ostacolarne il recupero.

Gli investigatori hanno riferito di numerosi episodi riconducibili allo stesso modus operandi, evidenziando la continuità di condotta e la capacità del gruppo di agire con rapidità e organizzazione nel mercato delle auto di lusso.

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