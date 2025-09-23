Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Non servono scope volanti né binari nascosti per vivere la magia: a volte basta la volontà di chi vuole regalare un sogno a un bambino. È quello che è successo a Nathan, 5 anni, appassionatissimo di Harry Potter e piccolo guerriero che ha terminato il suo percorso di cure nel reparto di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara di Pisa.

Tra quei corridoi, il bambino ha avuto modo di incontrare i volontari dell’associazione Il Sorriso di Andrea, nata in memoria del pisano Andrea Baldini e portata avanti dalla madre Cristina Chini che si impegna a realizzare i desideri dei giovani malati. Grazie a loro, a Nathan e ai suoi genitori è stato regalato un fine settimana speciale a Londra. Tra le tappe non sono mancati i simboli della City – le cabine rosse, i grandi monumenti, lo stupore davanti agli scheletri dei dinosauri al Natural History Museum – ma l’emozione più grande è arrivata agli Studios della Warner Bros.

Lì il bambino ha potuto camminare tra i set originali della saga di Harry Potter: i costumi di scena, i calici dorati sulle lunghissime tavolate della Sala Grande, gli stemmi delle quattro case e persino le celebri candele sospese, sorrette da fili invisibili. E come se non bastasse, la cena all’interno degli stessi Studios, in quelle sale che hanno visto nascere incantesimi e battaglie leggendarie.

Per i genitori, la gioia di vederlo sorridere è stata un dono prezioso quanto il viaggio stesso: “Nella tragedia della malattia – raccontano – abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone speciali che ci hanno regalato emozioni, normalità e la bellezza di un sogno realizzato. Un sorriso immenso, che dobbiamo all’associazione e a Cristina Chini”.

Un viaggio non cancella una diagnosi, ma può trasformarsi in un ricordo che resiste al tempo. Il mondo di Harry Potter sarà anche finzione, ma per Nathan la magia si è fatta reale: perché regalare un sorriso a chi lotta ogni giorno resta l’incantesimo più potente di tutti.