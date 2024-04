VIAREGGIO – Il piano di salvataggio per l’anno corrente è stato delineato. Dall’1 maggio al 14 giugno la sorveglianza sulle spiagge deve essere assicurata il sabato e la domenica, dal 15 giugno al 15 settembre tutti i giorni, e dal 16 settembre al 30 settembre nei pre festivi e festivi.

Le misure contenute nell’ordinanza per la sicurezza balneare, che è stata unificata su tutta la costa toscana, per la prossima stagione estiva, illustrata oggi presso la Capitaneria di porto di Viareggio (Lucca) dalla comandante Silvia Brini.

Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge del circondario marittimo di Viareggio è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione. Tale limite deve essere segnalato con il posizionamento di gavitelli di colore rosso-arancione. La sorveglianza deve essere effettuata anche su una torretta con altezza di 1,80 metri, oppure anche una postazione rialzata a quella altezza. Ogni stabilimento ne deve avere una insieme a tutta l’attrezzatura per il bagnino. L’orario di sorveglianza è dalle 9 alle 19.

La bandiera rossa presente in spiaggia è un avvertimento non un divieto di fare il bagno quando il mare è agitato. Per le spiagge libere dove non c’è sorveglianza è obbligatorio avvertire con una cartellonistica a più lingue. Per la spiaggia libera della Lecciona tra Torre del Lago e Viareggio l’Amministrazione, come l’anno scorso, ha rinnovato un accordo con il corpo dei vigili del fuoco.