FIRENZE – Via al rimodellamento della Costa toscana. Più sabbia, riprofilature e interventi di manutenzione del litorale. In vista della stagione estiva, la Giunta ha appena approvato il primo stralcio del Documento operativo per la Costa 2023.

Oltre 3 milioni di euro destinati a 13 interventi da farsi in tempi rapidi, a cui è stato concesso un contributo regionale al quale si sommano circa 270mila euro finanziati da alcuni comuni. Questo permetterà, anche per il 2023, il corretto svolgimento della stagione estiva.

Nel dettaglio i lavori riguardano il Comune di Campo dell’Elba dove sono previsti due interventi sia a Marina di Campo (170mila euro) che in località Seccheto (circa 132mila euro); Due manutenzioni delle spiagge anche nel comune Follonica, uno per il ripristino dell’arenile (45mila euro), l’altro per la manutenzione della barriera soffolta (465mila euro). Due interventi riguardano Pisa: la manutenzione straordinaria delle scogliere a Marina (210mila euro) e la riprofilatura della spiaggia di Ghiaia (60mila euro).

Altri lavori sono a Scarlino per la sistemazione di tutto il litorale (200mila euro); a Rosignano Marittimo con la riprofilatura della spiaggia di Vada- Mazzanta (250mila euro); a Capalbio i lavori riguardano la manutenzione degli arenili a Macchiatonda (200mila euro); a Orbetello 500mila euro sono per gli interventi di manutenzione, ripristino e rimodellamento in località Camporegio, a Massa 500mila euro per la riprofilatura della spiaggia con sedimenti geologici inorganici in zona Ronchi. Infine Vecchiano, circa 37mila euro per il ripristino dell’arenile e 570mila euro a Castiglione della Pescaia dove è prevista la riprofilatura straordinaria di tratti della spiaggia delle Rocchette ette e Punta Capezzolo