FIRENZE – In Toscana oltre 1.000 studenti si recheranno in visita in sei impianti per scoprire cosa succede a carta e cartone dopo il cassonetto, per spiegare e mostrare dal vivo le diverse fasi del ciclo del riciclo e ricordare le regole per differenziare correttamente carta e cartone evitando – ad esempio – materiali estranei e appiattendo le scatole prima del conferimento.

Dall’8 al 14 aprile tornera’, infatti, la Paper Week, campagna informativa nazionale dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo ‘di carta e cartone, organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Anci, Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

Per una settimana numerosi eventi in ogni regione animeranno un ricco palinsesto di attività dedicate ai cittadini che potranno farsi una cultura su carta e cartone imparando cosa succede dopo il cassonetto, come avviene il riciclo e l’importanza di far bene la raccolta differenziata, si spiega in una nota. Raccolta differenziata dei materiali cellulosici che in Toscana è già una buona abitudine: con una media pro-capite annuale di oltre 85kg è una delle regioni più virtuose ma si può e si deve lavorare per consolidare (ed incrementare ulteriormente) questo risultato attraverso una maggiore consapevolezza del valore di carta e cartone e imparando a differenziare senza errori. Inoltre in programma laboratori e eventi aperti a tutti permetteranno ai cittadini di avere accesso a una vasta gamma di informazioni per comprendere meglio il processo di riciclo e le sue implicazioni ambientali